Suriyelilere 7 bin battaniye

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, ()-İNSANİ Yardım Vakfı (İHH), Suriye'nin Halep kırsalındaki çadır kentlerde yaşayan ihtiyaç sahibi 7 bin kişiye battaniye dağıttı.

İHH, Suriye'de kış mevsiminde insanların mağdur olmalarını engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Son yılların en soğuk kış mevsiminin yaşandığı Suriye kırsalındaki çadırlarda yaşayan sivillere İHH ekipleri battaniye dağıttı. İHH yardım ekibinde yer alan Hasan Aksoy, kamplarda yaşamın kış mevsiminde zorlaştığına dikkat çekerek, "Biz de insanların ısınmalarına yardım etmek için 7 bin battaniye dağıtımı yapıyoruz. Bu yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması noktasında katkı sağlayan tüm hayırseverlere teşekkür ediyoruz" dedi.

Öte yandan kış bölgede devam eden yağmurlarla birlikte birçok kampta meydana gelen sel, Suriyelilerin yaşamlarını zorlaştırıyor.

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