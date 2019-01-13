Suriyelilerden Atakum'a 1 milyon liralık konut yatırımı

Tolga BİRGÜCÜ/SAMSUN, () - SAMSUN Tüm Emlakçılar Odası (SATEM) Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Oral, kentteki Suriyelileri'n, Atakum ilçesine 1 milyon lira değerinde konut yatırımı yaptığını söyledi. Oral, "Iraklılar'ın haricinde Suriyeliler'in 1 milyon liralık yatırım yaptığı bilgilerini alıyorum. Suriyeliler'in büyük bir bölümü dilendiği için herkes onları fakir zannediyor ancak aralarında gizli zenginler var" dedi.

Samsun Tüm Emlakçılar Odası (SATEM) Başkanı Mevlüt Oral, kentte ikamet eden eden maddi varlığı iyi durumda olan Suriyeliler'in özellikle Atakum ilçesinde gayrimenkule yatırım yaptığını belirtti. Oral, Iraklılar’ın haricinde Suriyeliler’in, ilçeye 1 milyon lira değerinde yatırım yaptığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Yabancılarla ilgili gerçekten büyük bir sıkıntı yaşıyoruz. Özellikle Çiftlik Caddesi’nin çevresi ile Atakum’da yabancı uyruklu vatandaşların açmış olduğu emlak işletmeleri bulunuyor. Bu işletmeler hiçbir şekilde yasal değildir. Yasal olması için birçok belgenin olması gerekiyor ki, bunları sağlamak mülteciler için çok zor. Suriyeliler'in büyük bir bölümü dilendiği için herkes onları fakir zannediyor ancak aralarında gizli zenginler var. Iraklı vatandaşların daha zengin olduğu bilinse de zengin olup kendini gizleyen Suriyeli mülteciler var. Maddi durumları iyi olan Suriyeliler, özellikle Atakum ilçemizde gayrimenkule yatırım yapıyor. SATEM Başkanı olarak Iraklılar'ın haricinde Suriyeliler'in 1 milyon liralık yatırım yaptığı bilgilerini alıyorum. Genel olarak Iraklı vatandaşlar Samsun’un Atakum ve İlkadım ilçelerinde gayrmenkule yatırım yapıyor”

Öte yandan, Samsun Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nden edinilen verilere göre, kentte yaklaşık 30 bin yabancı uyruklu insan ikamet ederken, bunların yaklaşık 19 bin 500’ü Irak kökenli, 5 bin 750’si Suriye , 750’si Afganistan, 520’si İranlı ve diğerleri ise Gürcistan, Afrika ve Orta Asya gibi çeşitli ülkelerin vatandaşlarından oluşuyor.