Suriyeli yetimlere 20 TIR’la gıda ve yakacak yardımı

SURİYE’nin İdlib kenti kırsalındaki sığınmacı kamplarında yaşayan savaş mağduru yetim ailelere İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nca gıda ve yakacak yardımı yapıldı.Sınırın Suriye tarafındaki sığınmacı kamplarında 7 yılı aşkın süredir çadırlarda zor şartlarda hayata tutunmaya çalışan yetim ailelerinin kışı mevsimini rahat geçirmesini sağlamak amacıyla içerisinde 210 ton yakacak ve bin koliden oluşan yardımlar İHH’nın Bab-ul Hava Lojistik merkezinden bölgeye gönderilerek ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. İHH Suriye Çalışmaları Saha Sorumlusu Şuayip Altun, ağır geçen kış mevsimi nedeniyle yardımlarını sürdürdüklerini belirterek, bin yetim aileye daha yardım ulaştırdıklarını belirtti. Altun, "20 TIR’dan oluşan yardımlarda, kömür ve gıda kolilerini bulunuyor. Yardımlarla ailelerin ısınma ihtiyaçlarını gidererek soğuk hava şartlarından olumsuz etkilenmemelerini sağlayacağız" dedi.

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