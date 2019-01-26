Suriyeli yetim çocuklardan el işi ve resim sergisi

KİLİS'in karşısında bulunan Suriye'nin Azez kasabasındaki Siccu Konteyner Kentinde kurulan İstanbul İtfaiyesi Şehit Onbaşı Taner Çebi Yetim Anaokulu’nda Suriyeli yetim çocuklar tarafından resim, el işi, minyatür ve oyuncak sergisi açıldı.

Suriye’de yaşanan iç savaş nedeniyle yetim kalan çocuklara destek olan İHH İnsani Yardım Vakfı onların barınma, gıda, sağlık ve eğitim gibi ihtiyaçlarını karşılarken sosyal hayata adapte etmek için de çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyor. İHH’nın 2014’te inşa ettiği Azez’deki Siccu konteyner kentinde geçtiğimiz yıl İstanbul’da meydana gelen yangında şehit olan İtfaiye Onbaşı Taner Çebi adına açılan yetim anaokulundaki çocuklar, eğitim öğretim yılının ilk yarısında öğretmenlerinin yardımıyla yaptıkları resim, el işi, minyatür ve oyuncakları okullarında kamp sakinleri ve bölge halkının gösterimine sundu.

İHH İnsani Yardım Vakfı Suriye Çalışmaları yetim birimi sorumlularından Ahmed Kenan, İHH olarak yetim çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüklerini belirtti. Bu kapsamda Suriye'nin Azez bölgesi'ndeki Siccu Kampı'ndaki yetim anaokulunda çocukların eğitim öğretim dönemleri içinde yapmış oldukları resimler, el işleri v çeşitli oyuncakların sergilendiğini aktaran Kenan, "Aslında bu çalışmalar çocukların hayallerini yansıtıyor. Biz de İHH İnsani Yardım Vakfı olarak çocukların hayallerini gerçekleştirmeye çalışıyoruz” dedi.

İtfaiye Onbaşı Şehit Taner Çebi Yetim Anaokulu öğretmenlerinden Huzame Esseyid ise “Bu sergi fikri çocukların yaptığı güzel resimleri ve çalışmaları duvara asmamızla başladı. Güzel bir fikir ortaya çıktığını düşünerek bu fikri geliştirmeye çalıştık. Eğitim dönemi başladığından bu yana çocuklarla birlikte el baskısı resimler, hayvanların şekilleri, meyve baskıları yaptık. Aynı zamanda doğal malzemeler kullanarak nohut ve fasulyeleri renklendirip farklı şekiller oluşturmaya çalıştık. Mesela çocuklarla fasulyeleri renklendirip portakal şeklinde resimler yaptırdık. Onları savaş ortamından uzaklaştırmak ve yaşadıklarını unutturmaya çalışıyoruz. Buradaki yetim çocukları bir nebze de olsa umutlandırmaya çalışıyoruz. İnşaallah bu çocukları savaşın etkilerinden birazcık uzaklaştırmış oluruz” diye konuştu.

İHH, Suriye'de sivillerin yoğun yaşadığı Halep kırsalı ve İdlib bölgelerindeki yetimlere hamilik ederken, 54 ülkede ve Türkiye'deki 76 şehirde bulunan 90 bini aşkın yetim çocuğun her ay düzenli bakımını üstleniyor.

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