Suriyeli yetim çocuklara Kaymakamdan yardım

Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), ()-ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar Kaymakamı Mehmet Keklik, Tel Hammud Çadır kentinde konaklayan öksüz ve yetim çocukları sevindirdi,

Suriye'de anne ve babasını kaybeden çocukları ziyaret eden Kaymakam Keklik, öksüz ve yetimlerle beraber yemek, yiyip oyuncak hediye etti. Çocukların mutlu olduğu ziyareti değerlendiren Kaymakam Mehmet Keklik, "İlerleyen dönemlerde Ceylanpınar’da yaşayan öksüz ve yetim çocuklar başta olmak üzere tüm çocuk ve gençlerimizle ilgili bu ve buna benzer sosyal ve kültürel projeler yapacağız'' dedi.

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