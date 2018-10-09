Suriyeli sığınmacıdan tek kişilik eylem

Şafak SAĞ/ CEYLANPINAR (Şanlıurfa), ()-ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriyeli Ali Silo, sınırda tek kişilik eylem yapıp ülkesine gitmek istediğini söyledi.

Suriye'de devam eden iç karışıklık nedeniyle Türkiye'ye sığınan Ali Silo, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine gelip, sınır hattında tek kişilik eylem yaptı. Terör örgütü PYD'nin denetiminde olan Rasulayn kentinde evinin teröristler tarafından işgal edildiğini ve ailesinden hiç kimseden haber alamadığını anlatan Silo, ''Bende Kürdüm, ama evimden yurdumdan edildim. Ailemden kimseden haber alamıyor ve hayatlarından endişe ediyorum'. Derdim, vatanıma toprağıma dönmek istiyorum. PYD'li teröristlerden dolayı vatanıma dönemiyorum'' dedi.

FOTOĞRAFLI