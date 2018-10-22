Suriyeli öğrencilere 'hızlandırılmış' eğitim

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım başkanlığında 'Hızlandırılmış Eğitim programı'(HEP) projesi değerlendirme toplantısı yapıldı.

Nurdağı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü salonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım Başkanlığında gerçekleştirilen 'Hızlandırılmış Eğitim Programı'(HEP) Projesi değerlendirme toplantısına UNİCEF yetkilileri, Bakanlık, İl Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileri ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü katıldı. Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Nurdağı'na yerleşen Suriyeli çocukların eğitim imkânlarına kavuşturulmasına yönelik yürütülen proje ve projenin yürütülmesi konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantı sonrasında proje kapsamında Suriyeli öğrencilerden oluşan üç sınıf ziyaret edilerek öğrencilerle sohbet edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım,"Suriyeli öğrencilerimizin eğitimde kaybettikleri yılları telafisi sağlamak amacıyla hayata geçirilen 'Hızlandırışmış Eğitim Programı'nı ilçemizde Suriyeli öğrencilerimizde oluşan 3 sınıfla hayata geçirildiğini, hedefimiz bu öğrencilerimize eğitimde kaybettikleri yılları telafisini sağlamaktır"dedi.

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