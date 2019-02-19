Suriyeli Mültecilere hakları anlatıldı

MERSİN, () – MERSİN Barosu İnsan Hakları Merkezi ile Yuva Derneği işbirliğinde, Yuva Derneği ev sahipliğinde geçici koruma altındaki Suriyeli mültecilere yönelik düzenlenen ‘Haklarımızı Biliyor muyuz?’ konulu temel haklar atölyesinin 2’nci kentteki Suriyeliler, hukuki destek olanakları ve geçici koruma yasası hakkında bilgilendirilerek, gündelik yaşamda haklara erişimleri konusunda bilinçlendirildi.

Eğitim, Yuva Derneği İnsani Gelişim Programı kapsamında gerçekleşti. 'Haklarımızı biliyor muyuz?' temalı eğitime Mersin Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkanı Av. Hasan Keleşoğlu, Başkan Yardımcısı Av. Ezgi Özkan ve Av. Battal Gazi İnci, hukuka erişim ve haklar konusunda yaptıkları sunumla Mersin Barosu’nun Adli Yardım Bürosu, geçici koruma statüsü ve sığınmacıların özellikle eğitim, sağlık gibi temel hakları konusunda bilgilendirme yapıldı.

Yaşanılan sorunlara cevap verilerek interaktif katılımın sağlandığı atölye çalışmasında, Mersin Barosu İnsan Hakları Merkezi eğitici avukat ekibi özellikle, geçici koruma statüsünde bulunan kişilere yönelik eğitim, sağlık ve çalışma haklarından faydalanabilmeleri için nerelere başvurmaları gerektiği konusu başta olmak üzere, tüm yasal hakları konusunda farkındalık yarattı.

Yuva Derneği geçim kaynakları merkezinden faydalanan kişilere ulaşıp, belirli periyotlarda atölye çalışması yapılarak, hakları konusunda bilinçlenmelerini sağlamayı hedeflediklerini söyleyen avukatlar, Suriyelilerin hukuki destek alabileceği adresin Mersin Barosu olduğunu belirtti.

Avukatlar ayrıca, ekonomik durumu yetersiz olan Suriyeliler için de Mersin Barosu Adli Yardım Bürosu’na başvurabileceklerinin bilgisi vererek, oluşturulacak olan Mülteci Hakları Komisyonu üzerinden, mültecilere gönüllü hukuki yardım sağlayacaklarını ifade etti.

Mersin Barosu İnsan Hakları Merkezi avukatlarının sunumu, mültecilerin sorularının cevaplanması ile sona erdi.

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