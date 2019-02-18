Suriyeli işçinin üzerine beton yığını düştü

Mehmet YİRUN/MURATLI(Tekirdağ),()-TEKİRDAĞ’ın Muratlı ilçesinde çalıştığı fabrikada üzerine beton yığını düşen Suriye uyruklu işçi Mohammad Ezzo ağır yaralandı.

Olay, Muratlı-Büyükkarıştıran karayolu üzerinde faaliyet gösteren fabrikada meydana geldi. İddiaya göre, Mohammad Ezzo fabrikada çalıştığı sırada üzerine çatıdan üzeri beton yığını düştü. Ağır yaralanan Ezzo, olay yerine çağrılan ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mohammad Ezzo, ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.