Suriyeli gençler Ümraniye’de bulunan camileri temizledi

İSTANBUL, () –SURİYELİ gençler örnek bir davranışa imza atarak, Ümraniye’de bulunan 10 caminin iç mekân temizliğini yaptı.

2011 yılında çıkan iç savaş nedeniyle vatanlarını terk etmek zorunda kalan Suriyeli vatandaşların birçoğu Türkiye’nin farklı bölgelerinde çadır kentlerde yaşarken, bir kısmı da büyük şehirlerde yaşamlarını devam ettirmeye çalışıyor. Binlerce Suriyeli'nin yaşadığı Ümraniye’de, evlerinden ve vatanlarından uzakta hayatlarını idame ettirmeye çalışan muhacirlere desteğini sürdüren Ümraniye Belediyesi, ilçede bulunan binlerce Suriyeli ailenin temel ihtiyaçların yanı sıra, eğitimleri konusunda da desteklerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Ümraniye Gamame Camii’nde kurs gören Suriyeli gençler, örnek bir çalışmaya imza atarak, Ümraniye Belediyesi ve Başkan Hasan Can’a yaptığı katkı ve desteklere karşı teşekkür anlamında ilçedeki 10 camide iç mekân temizliği yaptılar.

(FOTOĞRAFLI)