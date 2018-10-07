Suriyeli çocuklara Türkçe eğitimi verildi

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),()-HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde, Gençlik Merkezi bünyesinde açılan Türkçe A 1 seviyesindeki eğitimi tamamlayan Suriyeli çocuklara sertifikaları verildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Reyhanlı Gençlik Merkezi’nce, Sosyal Uyum ve Gençlik Katılımı Projesi kapsamında, Suriyeli çocuklara yönelik olarak A1 seviyesinde Türkçe eğitimi verildi. 17 Suriyeli katıldığı çocuğun 6 hafta süren eğitimi tamamlandı. Gençlik Merkezi Müdürü Hüseyin Döner, Suriyeli çocuklara yönelik açılan eğitimin tamamlandığını ve düzenlenen törenle 17 çocuğa sertifikalarının verdiklerini söyledi.

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