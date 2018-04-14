İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından, Suriyeli çocuklara yönelik "Mahremiyet" konulu eğitim düzenlendi.

Cevdetiye Konaklama Tesisleri Çok Amaçlı Salondaki programa Vali Ömer Faruk Coşku'un eşi Sevilay Coşkun, İl Müdürü Hamit Coşkun ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Fatih Hürata'da katıldı.Eğitim semineri bir kız öğrencinin 'Bayrak' adlı şiiri okuması ile başladı. Ardından, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından toplumda sağlıklı ailelerin çoğalmasına katkıda bulunmak amacıyla geliştirilen, Aile Eğitim Programı çerçevesinde, Osmaniye Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü koordinesinde Sosyal Hizmet Merkezi Eğitim ve Danışmanlık Birimi Personelleri tarafından Konaklama Tesisinde yaşayan Suriyeli çocuklara “Mahremiyet" eğitimi verildi. Çocukların kendilerini tanıması ve istemedikleri bir yaklaşıma 'hayır' diyebilmeleri için yapılan eğitimde çocuklar eğlenerek öğrendiler.Kişisel sınırların öğrenilmesi amacıyla düzenlenen eğitimde özellikle kişinin parmak uçlarının olduğu sınırların kişinin kendi özel sınırları olduğu belirtilerek, o sınıra kişi izin vermedikçe hiç kimsenin giremeyeceği belirtildi. 6 seansta gerçekleştirilen eğitim seminerinde, 2 bin Suriyeli çocuğa ulaşıldı.

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