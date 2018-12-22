ADIYAMAN Gençlik Merkezi'nde, Sosyal Uyum ve Gençlik Katılım Projesi kapsamında Suriyeli çocuklara, 'Madde Bağımlılığı' eğitimi verildi.

Gençlik Merkezi gönüllüleri, Gençlik Merkezinde Sosyal Uyum ve Gençlik Katılım Projesi kapsamında bulunan Suriyeli çocuklara, 'Madde Bağımlılığı' eğitimi verdi. Çocuklara sigara, uyuşturucu ve zararlı maddeler hakkında verilen eğitim, sinevizyon gösterisiyle devam etti. Eğitim, Psikolojik Danışman İbrahim Halil Bekçi’nin çocukların sorularını yanıtlamasıyla son buldu.

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