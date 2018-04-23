Suriyeli çocuklar 23 Nisan'ı kutladı

MERSİN, () - MERSİN'de Suriyeli çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladı.

Kentte yaşayan ve bir çoğu burada dünyaya gelmiş olan 100 Suriyeli çocuk, tüm olumsuzluklardan uzak bir şekilde gönüllerince eğlendi. Oyuncak ve hediyelerin de dağıtıldığı etkinlikte çocuklar, hazırladıkları gösterileri beğeniye sundu. Etkinlikte yaptığı konuşmada, dezavantajlı gruplar arasında yer alan çocuklar ve kadınların toplumdaki önemine vurgu yapan Göç İdaresi İl Müdür Vekili Nalan Yetim, "Etkinliğe katılan çocukların bazıları dünyaya geldiği günden bu yana, diğerleri ise uzun bir süredir ilimizin ve ülkemizin kültürüyle büyüdü. Bu etkinlik vesilesiyle çocuklar birbirleri ile de kaynaşmış oldu. Tüm çocukların bayramını kutluyorum" dedi.

Konuşmanın ardından çocuklar, gönüllerince eğlenerek bayram havası yaşadı.



FOTOĞRAFLI