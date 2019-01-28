Suriyeli 2 kardeşe işitme cihazı

FRANSIZ yardım kuruluşu IBHAC, Suriye’nin El Bab kentinde yaşayan 2 kardeşe işitme cihazı taktı.

Fransa’da yaşayan Müslümanların bir araya gelerek kurdukları IBHAC yardım derneği Suriye’de yardım faaliyetlerine devam ediyor. Savaşta duyma yetisini kaybeden Abdulfettah (9) ve Melek Rıdvan (15) kardeşlere işitme cihazı takarak yeniden ailelerinin sesini duymanın heyecanını yaşadılar.

IBHAC Genel Koordinatörü Caner Keskiner, El Bab’da iki savaş mağduru kardeşe işitme cihazı taktıkları için mutlu olduklarını belirterek, "İki çocuğumuz çok şükür yeniden duymaya başladılar. Fransa’da yaşayan Müslümanlar Suriye’de yıllardır yaşam mücadelesi veren kardeşlerin yanında olmaya devam ediyor. İleriki zamanda daha fazla projelerle yardımları bölgeye ulaştıracağız. Kardeşlerimizi unutmayacağız" dedi.

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