Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çalıştayı başladı

ÇANAKKALE'de düzenlenen ve UCLG-MEWA tarafından yürütülmekte olan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) Türkiye Haritalandırılması Pilot Projesi kapsamındaki çalıştay, Belediye Çalışanları Sosyal Tesisleri'nde başladı.

Açılış oturumuna, Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, Birim Müdürleri, Muhtarlar ve Çanakkale Kent Konseyi Mahalle Meclisleri katıldı. Proje hakkında bilgiler verildi.

Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Yerel Gündem 21 çalışmalarına 1996’dan beri katıldıklarını söyledi. Bugüne kadar çok yol kat ettiklerini belirten Başkan Ülgür Gökhan, şunları söyledi:

"Orada, kalkınma hedefimizi ortaya koyan çalışmayı tamamladık. Hatta Kent Konseyi, belediyeler yasasına girmeden önce Çanakkale’de Kent Konseyini kurmuştuk ve faaliyete geçirmiştik. Daha sonra 2004 yılında bu, yerel yönetimler yasasına girdi. Çünkü bu, Birleşmiş Milletler (BM) projesi ve kalkınma projesi. Bütün belediyelerin katılımcılığını teşvik etmek, tabana yaymak, ortak aklı bulmak ve katılımcı demokrasinin bütün kentlerde yerleşmesi için böyle bir yasal süreç başladı."

Yerel Yönetimler yasasında yer almasına rağmen Kent Konseyi'nin kurulmadığı iller olduğunu ifade eden Başkan Gökhan, “Yasal bir zorunluluk olmasına rağmen hala daha Kent Konseyi’ni kurmamış iller var. Fakat bu bir türlü gerçekleşmiyor. Çünkü biz, katılımcılığı pek sevmiyoruz. Ama hiçbir müfettiş de teftiş yaptığı yerlere ‘sen neden kurmadın?’ diye kimseye sormuyor. Bizim UCLG-MEWA ile ilişkimiz çok sıcak, hatta ‘UCLG-MEWA ne, neden buna kaynak aktarıyorsunuz?’ diyenler oluyor. Biz, UCLG-MEWA’ya kaynak falan aktarmıyoruz. Yerel Gündem 21’in harcama süreçlerini UCLG-MEWA kanalıyla yapıyoruz. Tam tersine UCLG-MEWA, kent konseyinin harcamalarını denetliyor. Fakat kimse bunun farkında değil. Bundan önce dünya başkanlığı bizdeydi. Biz, Çanakkale olarak bu işin önemini kavramış bir kentiz" dedi.

Sürdürülebilir kalkınmanın en önemli hedeflerinden birinin de çevre olduğunu vurgulayan Gökhan, “Hep, büyüme rakamlarından bahsederiz. Büyüme dediğimiz şey, parasal bir durum. Aslında hiçbir zaman, kalkınmanın ölçümü konuşulmaz. Halbuki kalkınmanın da bir ölçümü var. Özellikle son dönemde sürdürülebilir kalkınmanın bir numaralı hedeflerinden biri de çevredir. Aslında çevre sorunu, tam da Çanakkale’yi ilgilendiren sorundur. Termik santraller, altıncılar gibi. Yaklaşık olarak 22 tane hedef var. Yoksulluk, açlık, sağlıklı bireyler, nitelikli eğitim, yenilikçi altyapı, sanayi, eşitsizliklerin azaltılması gibi hedeflerimiz de var. Tabi yerel yönetim olarak biz, bunun neresindeyiz? Biz, bunun gelişmesi için çaba gösteriyoruz. Mahalle meclislerimizi kurduk, muhtarlıklarla olan ilişkilerimizi geliştirmeye çalışıyoruz, katılımcılığı olabildiğince yaratmaya çalışıyoruz. Stratejik planımızı yaparken de bu hedefleri göz önüne alıyoruz ve onların gelişmesi için planımızı yapıyoruz. Sonuç olarak bu kentte önemli birikimlerimiz var. Bu birikimleri paylaşmamız ve bunu daha da ileri süreçlere taşımamız gerekiyor” diye konuştu.

“Bir işi yapmış olmak o sorunun ortadan kalktığını göstermez. Bu süreçleri nesilden nesle aktarmamız lazım ve bu mevcut yönetimlerin varlığıyla kalamamalı, devam etmeli. Yani burada bulunan bütün paydaşlar, bunun sürdürülebilir olması için mücadele etmek zorunda" diye konuşan Başkan Gökhan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yarın, Belediye Başkanı olarak ben olmadığımda da yine sürdürülebilmeli. Hatta belediye başkanlığı seçimlerinde adaylardan, bu konudaki düşünceleri de alınmalı. Bütün siyasi partilerin adaylarının, bu notada ne düşündüklerinin sorgulanması gerekiyor. Çünkü bu, durdurulamaz, ötelenemez, ya da vazgeçilebilir bir konu değildir. Çünkü kalkınma hedefleri, dünyanın ortaya koyduğu bir konu. Bu proje için Çanakkale’nin tercih edilmiş olmasından dolayı Sayın Genel Sekreterin nezdinde UCLG-MEWA’ya teşekkürlerimi sunuyorum.”

ÇANAKKALE, ()

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