Sürdürülebilir bir gelecek için 'iklime ses ver' dediler

MERSİN, () - MERSİN Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) AB Bilgi Merkezi, İklim Eylem Haftası kapsamında düzenlendiği etkinlikle iklim değişikliğinin etkilerine dikkat çekti. Etkinlikte ana tema, sürdürülebilir bir gelecek için ‘iklime ses ver’ oldu.

AB Türkiye Delegasyonu, İklim Eylem Haftası kapsamında 24-30 Eylül günleri arasında Türkiye’nin 20 farklı kentinde gerçekleştirdiği panel, seminer, konser, sergi, çocuklarla sohbet gibi çeşitli etkinliklerden biri MTSO Mersin AB Bilgi Merkezi ev sahipliğinde gerçekleşti. Etkinlikte Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) İl Temsilciliği işbirliğinde 'İklim Değişikliğinin Etkileri' konulu bir konferans ve film gösterimi düzenledi. Etkinlikte, TEMA Mersin İl Temsilciği Saha Görevlisi Ali Dönmez, iklim değişiklinin etkileri konulu sunum gerçekleştirdi. İklim konularının dünyada ilk kez 1992 yılında Brezilya’nın Rio kentinde düzenlenen konferansta konuşulmaya başlandığını belirten Dönmez, burada imzalanan İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin 1994 yılında yürürlüğe girdiğini söyledi. Bu konferanstan sonra Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada farkındalık oluştuğunu anlatan Dönmez, Türkiye’de de bu gelişmeler çerçevesinde konferansın hemen ardından aynı yıl içerisinde TEMA Vakfı’nın kurulduğunu sözlerine ekledi.





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