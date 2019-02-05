Şüphe üzerine durdurulan otomobilde ruhsatsız silah bulundu

KAYSERİ'de, şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve bıçak ele geçirildi.

Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağdat Caddesi üzerinde yaptığı yol uygulamasında Osman S. yönetimindeki 38 VA 718 plakalı otomobili durdurdu. Otomobil içinde yapılan aramada bir ruhsatsız tabanca, 6 tabanca mermisi ve 1 adet bıçak ele geçirildi. Silah ve bıçak taşıyan şüpheli, sorgulanmak üzere Yenişehir Şehit Nuri Yazanel Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

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