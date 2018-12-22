Süper Lig Lider Polisgücü Türkiye Şampiyonluğu için Alanya’da

TÜRKİYE Hokey Federasyonu tarafından gerçekleştirilen 2018 – 2019 Kadınlar Salon Süper Ligi 1'inci Etabını namağlup unvanla lider tamamlayan Gaziantep Polisgücü Spor Kadın Hokey Takımı ikinci etap müsabakalarına katılmak üzere Alanya’ya gitti. Avrupa şampiyonu olan takımın 2018 yılı Türkiye şampiyonu olmasına kesin gözüyle baktıklarını ifade eden Başkan Mehmet Kaplan “Sultanlarımıza güveniyoruz. Hokey Süper Ligini şampiyon olarak tamamlayacaklar” dedi.

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından . 22-25 Aralık tarihlerinde Alanya'da düzenlenecek olan Süper Lig ikinci etap maçlarına katılmak için Alanya’ya giden Gaziantep Polisgücü Bayan Hokey takımı son bütün çalışmalarını tamamladı. Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan takımın Türkiye Şampiyonu olmak için sahaya çıkacağını ve süper lig birinci etabını lider olarak tamamlayan takımın ikinci etabı da lider olarak tamamlayacağına inandıklarını ifade ederek sporculara başarılar diledi. Şampiyona süresince takımların başında olacağını da ifade eden Başkan Mehmet Kaplan Gaziantep’e Türkiye Şampiyonu olarak dönmek istediklerini ifade etti.

AVRUPA’DA TÜRKİYE’NİN GURURU OLMAYI SÜRDÜRECEK

Gaziantep Polisgücü Spor Kadın Hokey Takımı Alanya’da 1-4 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen 2018 – 2019 Kadınlar Salon Süper Lig 1. Etabı tamamlandı. Birinci etabı namağlup unvanla lider olarak tamamlayan Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey takımı zorlu ligin ilk etabını 19 puanla tamamlamıştı. 2018 yılı Avrupa Şampiyon Kulüpler Şampiyonasında Türkiye’ye Avrupa Şampiyonluk kupasını getiren Gaziantep Polisgücü Hokey Takımı Haziran 2019’da Ukrayna’da gerçekleştirilecek olan Avrupa Şampiyon Kulüpler Şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek. 2018 – 2019 Kadınlar Salon Süper Lig için Alanya’ya giden takımı Baş Antrenör Yusuf Kasım, Antrenörler Ayşegül Kasım ve Mustafa Karalar şampiyonaya hazırlarken Leyla Öztürk’ün takım kaptanlığını sürdürdüğü lider ekipte Seda Öztürk, Meryem Oymak, Emine Çelik, Yeter Çelik, Sultan Kılıç, Nurhan Çınar, Hazime Kızılırmak, Emine Çağla Cengiz ve Zeynep Ertan görev alacak. Takımın kalesini Elif Küpeli ve Fatma Çil koruyacak.

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