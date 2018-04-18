Süneyle biyolojik mücadele

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, hububat başaklarının özsuyunu emerek verimin büyük oranda düşmesine neden olan süne haşeresiyle biyolojik mücadele kapsamında tarım alanlarında faydalı böcek salımı başladı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla oluşturulan ekiple, 14 bin 500 dekarlık alanda biyolojik mücadele çalışması kararı verildi. İlçenin kırsalında süne zararlısının en fazla görülen Bayraktepe, Kalaycık, Ağalarobası ve ortaklı mahallelerinde biyolojik mücadele başlatıldı.14 bin 500 dekar alanda yaklaşık 1100 paket ile 42 bin 200 adet faydalı böcek salımı yapılması planlanıyor.

Hububat alanlarında faydalı böcek salımı çalışmalarını katılan ve sünenin hububata en fazla zarar veren haşere olduğunu belirten Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'nde ziraat mühendisi Yüksel Şahin, "Sünenin buğdayların sapa kalkmasıyla birlikte vermeye başladığı zararı, sonrasında deneleri emmek suretiyle sürdürdüğüne dikkat çekerek bu çiftçilerimiz açısından hem de ekonomimiz açısından ciddi kayıp anlamına gelmektedir. İlçemizde 1997 yılından buyana yani 21 yıldır yürütülen biyolojik mücadele kapsamında doğa dostu faydalı böcek salımı gerçekleştirerek bir canlının diğer bir canlı ile yok edilmesi sağlanmaktadır" dedi.

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