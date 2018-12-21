SunExpress, Türkiye'nin en büyük ikinci hizmet ihracatçısı

ANTALYA, () - SUNEXPRESS, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen Türkiye'nin En Büyük 500 hizmet ihracatçısı araştırmasında genel kategoride Türkiye'nin en büyük 2'nci hizmet ihracatçısı oldu.

SunExpress, Ekonomi Bakanlığı'nın katkıları ile TİM tarafından Türk hizmet sektörünün geliştirilmesi ve potansiyelinin ortaya çıkarılması amacıyla düzenlenen Türkiye'nin En Büyük 500 hizmet ihracatçısı araştırmasında, bu yıl bir önceki yıla göre genel kategoride üç basamak yükselerek, Türkiye'nin en büyük 2'nci hizmet ihracatçısı oldu. SunExpress, taşımacılık kategorisinde ise bir basamak yükselerek kendi sektöründe de 2'nci oldu.

TİM'in ev sahipliğinde 21 Aralık Cuma günü düzenlenen ödül töreninde SunExpress'in ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takdim etti. SunExpress adına ödülü alan Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan, SunExpress'in, havayolu olarak Türk turizminin bel kemiği olduğunu belirterek, “SunExpress, kurulduğu günden bu yana Türk turizminin gelişiminde önemli rol oynamıştır. 1990 yılında 1 uçak, 57 çalışan ve 3 destinasyon ile başladığımız yolculuğumuza, bugün 4 binin üzerinde çalışanımız, 70 uçaklık modern filomuz, 30'dan fazla ülkede 90 destinasyon ile büyüyerek devam ediyoruz. Türk ekonomisine ve turizmine böyle büyük bir katkıda bulunmak tüm SunExpress ailesi için büyük bir gururdur. Avrupa'nın önde gelen tatil havayolu olarak Türk turizmine katkımız artarak devam edecektir" dedi.

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