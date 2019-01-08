SunExpress'ten öğrencilere yeni yıl hediyesi

ANTALYA, () - SUNEXPRESS, Antalya'da Nurcan Rüstem Cömertoğlu Ortaokulu öğrencilerine yeni yıl hediyesi olarak uçak gezisi düzenledi. Uçağı ve kokpitini yakından görme ve inceleme imkanına sahip olan öğrencilere, kitap hediye edildi.

Uçak ziyaretleri süresince öğrencilere eşlik eden SunExpress uçuş ekipleri ve tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak şirket çalışanlarından oluşan Guardian Angels/Yardım Melekleri komitesi üyeleri, öğrencilere uçuş güvenliği hakkında da bilgi verdi.

Öğrencilere uçak ve kokpitle ilgili genel bilgiler veren kaptan Bülten Şanlı, şunları söyledi:

“Hepimizin çocukluğumuzda gerçekleşmesini istediğimiz hayalleri olmuştur. Hala SunExpress'te kaptan ve öğretmen pilotu olan 28 yıllık bir havacı olarak çocukluğumdaki belki de en imkansız görünen pilot olma hayalimi gerçekleştirmeyi başardım. Kendi hayatımdan örnekler ile öğrenci kardeşlerimize hayallerini gerçekleştirmeleri için neler yapmaları gerektiğini; karşılarına çıkabilecek zorlukları birer birer aşabilmeleri için çok çalışmaları ve azimli olmaları gerektiğini paylaştım."

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