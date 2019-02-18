Sunay Akın ve İlhan Şeşen'den aşk şarkıları ve öyküleri

Berkay KUNT/ANTALYA, () - ŞAİR Sunay Akın ve aşk şarkılarının sevilen yorumcusu İlhan Şeşen, 'Aşk Şarkıları ve Öyküler' programı ile Antalyalılarla buluştu.

Muratpaşa ilçesindeki TerraCity AVM'de 'Aşkın Ritmini TerraCity'de Yakala' mottosuyla düzenlenen etkinlikler kapsamında şair, yazar, tiyatrocu, araştırmacı ve ayrıntı ustası Sunay Akın ile usta müzisyen İlhan Şeşen, 'Aşk Şarkıları ve Öyküler' programı ile Antalyalı sevenlerinin karşısına çıktı.

Programda, Sunay Akın tarafından akıcı dili ve kendine has üslubuyla Cahit Sıtkı Tarancı, Tuncel Kurtiz ve Mustafa İnan gibi isimlerin örnek hayatları ve aşk hikayeleri anlatıldı. İlhan Şeşen de 'Sensiz Olmaz', 'Sarılınca Bana', 'Sen Benim Şarkılarımsın', 'Rüzgar' ve 'Ellerimde Çiçekler' gibi en özel besteleriyle Sunay Akın'a eşlik etti.

Yaklaşık iki saat süren program sonunda sanatçılar ayakta alkışlandı.

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