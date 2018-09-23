Sümer Lisesi mezunları buluştu

KAYSERİ'nin en eski liselerinden biri olan Sümer Lisesi'nde 'Geleneksel mezunlar buluşması' düzenlendi.

Sümer Lisesi Mezunlar Derneği tarafından düzenlenen 'Geleneksel mezunlar buluşması' programı Sümer Fen Lisesi bahçesinde düzenlendi. Programa, Sümer Lisesi mezunu olan AK Parti Kayseri eski Milletvekili Yaşar Karayel, Sümer Lisesi Mezunlar Derneği Başkanı Yasemin Avanoğlu Aydoğan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Okan Akyol, okul müdürü Yusuf Özkara ile çok sayıda mezun ve yakınları katıldı. Sümer Lisesi Mezunlar Derneği'ni arkadaşlarıyla birlikte kurduğu için mutlu olduğunu ifade eden Dernek Başkanı Yasemin Avanoğlu Aydoğan, "Sümer Mezunlar Derneği'ni kurarken okulumuzun Türkiye çapında iyi yerlere gelmesini amaçladık. Bunun için elimizden gelen gayreti göstermek için çalışmalara başladık. Tabi ki birlik ve beraberlikten güç doğar. Bu anlamda hepimizi bir araya getirmek, mezunlar ruhunu yaşatmak adına bu derneğimizi kurmaktan arkadaşlarım adına gurur duyuyorum. Öğrencilerimizden birinin yaptığı bir konuşma oldu. Bundan çok etkilendim. Savcı olmak istediğini öğrendim. Bunu bir bayrak yarışı olarak görüyoruz. Bugün biz bu bayrağı taşıyoruz. Yarın bayrağı geleceğin nesillere teslim edeceğiz. Okulumuzda büyük emekleri olan Murat Şimşek hocamıza yeni görevinde başarılar diliyorum. Okulumuzun yeni müdürü olan Yusuf Özkara hocamıza hayırlı olsun diliyorum. Biz Kayseri Sümer Fen Lisesinin en başarılı öğrenciler yetiştirmesini ve adını Türkiye çapında duyurmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Günümüzde birlik beraberliğe büyük bir önem düştüğünü belirten AK Parti Kayseri eski Milletvekili Yaşar Karayel ise, "Böyle güzel bir organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sümer Liseli olmak bir ayrıcalıktır. Gerçekten çocukluğumuzun, gençliğimizin geçtiği bu eğitim yuvasında kardeşlerim ve arkadaşlarımla bir arada olmak benim içinde çok büyük bir onurdur. Bugün burada hangi düşünceden olursak olalım bir arada bulunuyoruz.Ülkemiz için birlik ve beraberlik günümüzde çok önemli. Bizde Sümer Lisesi mezunları olarak büyük bir birlik beraberlik örneği sergiliyoruz" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Sümer Lisesi'nden mezuniyetlerinin 40'ncı yıl dönümünü kutlayan mezunlara plaket takdim edildi.

Öte yandan, Kayserispor Başkanı Erol Bedir'in hediye etmiş olduğu ve tüm takım oyuncularının imzalı forması, en yaşlı ve en geç mezuna, Sümer Lisesi Mezunlar Derneği Başkanı Yasemin Avanoğlu Aydoğan tarafından takdim edildi.

FOTOTLU