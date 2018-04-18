Sümer Ezgü Sanat'tan THM konseri

ANTALYA, () - SÜMER Ezgü Sanat Akademisi, Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu'nda Türk Halk Müziği konseri verdi. 400 oturma kapasiteli salona ek sandalyelerle 750 seyirci alınırken bir bölüm seyirci de salona giremedi.

Konser, Sümer Ezgü'nün Atatürk'ü vals ve ardından Sarı Zeybek oynarken canlandırdığı özel videonun gösterimiyle başladı. Çok sesli düzenlemeleri ile Şef Yiğit Aktı yönetimindeki konser repertuvarı, Anadolu'nun her bölgesinden farklı ritim ve renkli türkülerin yanında Kerkük, Azerbaycan ve Balkanlardan kültür coğrafyamızın farklı eserleri ile halk dansları eşliğinde büyük alkış aldı. Konserin son türküsünde Sümer Ezgü de koronun arasına katıldı ve hep birlikte final yapıldı.

Sümer Ezgü, sanatın insanları daha sevgi dolu ve ruh zengini yaptığını, sanatı zayıf toplumların ise daha gaddar olduğunu belirterek, kültür ve sanatın desteklerle yaşadığını kaydetti. Ezgü, Muratpaşa Belediyesi'ne ve sponsor Turan Meçikoğlu'na bu konuda teşekkür etti.

Konserin özel davetlileri arasında bulunan sanatçılar Ezgü'nün hocası Mehmet Özbek ve Yıldız Ayhan'a halk müziğine hizmetleri için Sümer Ezgü Sanat Akademisi'nin şükran plaketleri takdim edildi.

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