Sumbas'ta mera ıslah ve amenajman projesi

SUMBAS (Osmaniye), () - OSMANİYE'nin Sumbas İlçesinde, Döğenli Mera Islah ve Amenajman Projesi açılışı törenle yapıldı.

Döğenli mahallesinde düzenlenen programda Sumbas Belediye Başkanı Mustafa Nuri Nuhoğlu ve Mahalle Muhtarı Emre Ozan Güvel ıslah çalışmasında katkısı olanlar teşekkür etti.

Daha sonra konuşan Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Abdullah Çil ise Doğu Akdeniz Tarımsal Enstitüsü'nün Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Kilis, Gaziantep, Adıyaman gibi illerde mera ıslah ve amenajman çalışmaları yürüttüğünü belirterek, bu iller arasında en başarılı ilin Osmaniye olduğunu kaydetti. Yapılan ıslah çalışması konusunda detaylı bilgi veren Çil, "Enstitümüz, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğümüz ile birlikte, yaklaşık 350 dekarlık bir mera alanının, 264 dekarlık bir kısmında 2016 Ocak ayı ile 2018 Aralık ayı arasında bu meranın ıslah ve amenajman projesini yürütülüyor" dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Sağlam ise meralarla ilgili tespit, tahdit ve tahsis çalışmalarının 1998 yılında Mera Kanunu'nun yayınlanmasından itibaren devam ettiğini ifade ederek, Osmaniye'de 177 yerleşim birimde mera tespit çalışmasının tamamlandığını söyledi. İbrahim Sağlam, daha önce ilde 3 bin 823 dekar alanda 7 köyde ıslah yapıldığını belirterek, Sumbas Döğenli, Kadirli Cığcık, Merkez'de Köyyeri ve Değirmenocağı Köylerinde 2 bin 269 Dekar alanda ıslah çalışmasının devam ettiğini söyledi.

Vali Ömer Faruk Coşkun da ilin zenginliklerini, potansiyellerini ortaya çıkarmak için her geçen gün daha çok çalıştıklarını ve hükümetin vermiş olduğu imkânları en iyi şekilde kullanma gayreti içerisinde olduklarını ifade ederek, "Mera Islahı ve doğal kaynaklarımızın işletilmesi projesinin özellikle son dönemlerde, ülkemizde hayvancılığın tekrar önemli hale geldiği şu günlerde, çiftçilerimize çok yarar sağlayacağı su götürmez bir gerçektir. Bu proje ile çayır ve mera alanlarını verimli hale getirerek çiftçi kardeşlerimizin gelirinin arttırılması ve böylece milli ekonomiye katkı sağlanması hedeflenmiştir. Bizlere düşen ise aşkla sevdayla çalışıp ülkemizi kalkındırmaktır. Bu aşkı, bu sevdayı el birliği ile bu topraklarda hâkim kılarsak hiçbir şeyi atıl bırakmayız. Unutmayalım ki bir ülkenin kalkınmasının önündeki en büyük engel insanını, toprağını, suyunu atıl bırakmasıdır. Allah bu coğrafyaya çok büyük bir güzellik vermiş. Bizler bu güzelliği bu zenginliği israf edersek hesabını veremeyiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Sumbas Yatılı İlköğretim Bölge Okulu Halk Oyunları Ekibi gösterilerini sundu. Meranın açılışının Vali Coşkun ve protokol mensupları tarafından yapılması ile program son buldu.



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