Suluboya resimlerini sergilediler

İZMİR'in Foça ilçesinde resim tutkunu emekli fen bilgisi öğretmeni Nurşen Yurttaş ve eczacı Gülşen Akıcı, tablolarını açtıkları ortak bir sergiyle beğeniye sundu.

Sergide iki sanatçının toplam 40 tablosuna yer verildi. Bugüne kadar çeşitli yerlerde sergiler açan Nurşen Yurttaş ve Gülşen Akıcı, bu defa yaptıkları suluboya resimleri yaşadıkları Foça'da sergiledi. Reha Midilli Kültür Merkezi'ndeki serginin açılışına, CHP'li Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, belediye meclis üyeleri ve sanatseverler katıldı.

YEŞİL GÖKYÜZÜNDEN FOÇA'DA SERGİYE

Açılışta konuşan Nurşen Yurttaş, resim tutkusunun ilkokulda yaptığı bir resimde gökyüzünü yeşile boyamakla başladığını belirtip, "Öğretmen ve arkadaşlarının eleştirileri beni iyi resim yapma yolunda azimlendirdi. Şimdi ise yaşadığım Foça'da sergi açmanın mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

Gülşen Akıcı da okul öncesinden başladığı resim çalışmalarının halen Nurşen Yurttaş ile birlikte devam ettikleri İzmir Resim Heykel Müzesi Ertuğrul Saraç Suluboya Atölyesi'nde gelişip olgunlaştığını söyledi.

Her iki sanatçının çeşitli konulardaki 20'şer tablosunun yer aldığı sergi ilk günden ilgi gördü. 27 Ocak'a kadar açık kalacak sergi, 09.00-18.00 saatleri arasında gezilebilecek.

Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), ()

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