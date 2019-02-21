Sultaniye Mahallesi'ne modern pazar yeri

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), ()– KARACABEY Belediye Başkanı Ali Özkan Sultaniye Mahallesi'ne yapılan modern pazar yeri ve yapımında sona gelinen parke taş döşeme çalışmalarını yerinde inceledi.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan’a Karacabey AK Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan ve Sultaniye Mahalle Muhtarı Derviş Mete’de eşlik etti. Sultaniye Mahalle Muhtarı Derviş Mete, yapımı devam eden modern pazar yeri ve çalışmalarda sona gelinen parke taş çalışmalardan oldukça memnun olduklarını ifade etti. Muhtar Derviş Mete, “ Halkımız çalışmalardan çok memnun biz de çok memnunuz. Emeği geçen başta Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Şu an itibariyle kırsal mahallerde ve şehir içinde çalışmaların sürdüğünü belirten Başkan Ali Özkan, "Karacabey'imizde hummalı çalışmalar sürüyor. 21 olan mahalle sayımız Büyükşehir yasasıyla 64 tane kırsal mahallenin de eklenmesiyle 85'e yükseldi. Kırsal mahallerde altyapıyla ilgili yollarla ilgili birçok eksiklik vardı. Karacabey Belediyesi olarak Büyükşehir Belediyesi olarak bu eksiklikleri giderme noktasında gayret gösteriyoruz. Sultaniye Mahallemizde yol ve parke çalışmalarımızda sona gelindi. Bu mahallemizde yaşayan vatandaşlarımız kışın çamurdan yazın ise tozdan ve topraktan kurtulmuş vaziyette hayatlarını sürdürecekler. Burada yine vatandaşlarımızın ve muhtarımızın talebi doğrultusunda Karacabey Belediyesi olarak modern pazar yeri yapıyoruz. Burası aynı zamanda cemiyetlere ve sosyal faaliyetlere de ev sahipliği yapacak. Birçok fonksiyonu da burada ifa edecek. Mahalle halkımıza hayırlı olsun” dedi.

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