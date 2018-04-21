Sultanhisar Spor ve Sosyal Tesisleri atıldı

AYDIN Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Sultanhisar Spor ve Sosyal Tesisleri'nin temelini, halkın katıldığı törenle attı.

Sultanhisar Spor ve Sosyal Tesisleri için Sultanhisar ilçesinde tören düzenlendi. CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır başta olmak üzere belediye başkanları, Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri, çok sayıda sivil toplum örgütünün temsilcisi ve mahalle muhtarları katıldı. Binlerce vatandaşın al bayraklarla törene katıldı.

Konuşma yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu, "Sultanhisar'a 40 yıl içinde yapılmayan hizmetleri biz 4 yıl içerisinde yaptık. 4 yıl içinde 26 milyon lira yatırım yaptık. Seçimlere kadar 1 yılımız var. En az 10 milyon lira daha yatırım yapacağız. Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya ile birlikte size verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirmekten onurluyuz, gururluyuz. Çok kısa bir süre önce sizlerle birlikteydik. Aydın için, çiftçilerimiz için çok önemli olan Atça Toptancı Hali'nin açılışını yaptık" dedi.

Aydın'ın tüm ilçelerine Büyükşehir Belediyesinin 590 milyon lira, Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin ise 505 milyon lira yatırım yaptığını söyleyen Çerçioğlu, "Aydın, tarihinde böyle bir hizmet almadı. Yeter mi, yetmez. Şimdiye kadar 1700 kilometre yol yaptık, kalan 10 ay içerisinde de 1500 kilometre daha yol yapacağız. Her zaman fakir fukaranın, garip gurebanın yanında, halkın yanında olduk. Biz çiftçinin, kadınların, gençlerin, çocukların yanındayız" dedi.

Tesisin maliyetinin 4 milyon 300 bin lira olduğunu söyleyen Çerçioğlu, gençlere seslenerek, tesis bittikten sonra gelip spor yaparak sağlıklı bireyler olmaları çağrısında bulundu.

Milletvekili Baydar ise "Özlem Başkan her zaman üreticinin yanında. Süt üreticisinin de portakal üreticinin de yanında. Yaptığı projelerle üreticiye destek oluyor. Hem Özlem Başkan'la hem Osman Başkan'la ne kadar övünsek azdır. Türkiye'nin neresine gidersek gidelim, Aydın milletvekiliyim dediğimde 'Orada Topuklu Efe var' diyorlar. Topuklu Efe her yerde bizim göğsümüzü kabartıyor" diye konuştu.

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