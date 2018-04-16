Sultanhisar'da 50 bin fide dağıtıldı

AYDIN Büyükşehir Belediyesi, Sultanhisar ilçesindeki pazaryeri girişinde domates, biber ve patlıcandan oluşan 50 bin yerel fide dağıtımı gerçekleştirdi.

Sultanhisar Belediye Başkanı CHP'li Osman Yıldırımkaya, Aydın Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Abdurrahman Arslan, CHP Sultanhisar ilçe yönetim kurulu üyeleri ve Sultanhisar Belediye görevlileri Sultanhisar ilçesindeki pazaryeri girişinde domates, biber ve patlıcandan oluşan 50 bin yerel fide dağıttı. 'Yerel Tohum Projesi' kapsamında gerçekleştirilen dağıtımında fideler, kısa sürede tükendi. Başkan Yıldırımkaya, "İlçemiz tarımına destek amacıyla Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından 50 bin adet yerel fide dağıtımı yapıldı. Doğal, güvenilir, lezzetli, aromatik, sağlıklı ve sürdürülebilir olması nedeniyle yerel tohumlar ile üretilen domates, biber ve patlıcan fideleri halkımız tarafından yoğun talep gördü" dedi. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Arslan ise Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu'nun talimatıyla başlatılan projenin 4. yılına ulaştığını belirterek, "Proje kapsamında yılda 2 milyon fide dağıtımı yapılıyor. Buradaki amaç yerel tohum üretiminin güçlenmesine katkıda bulunmaktır. Bunun yanında organik üretimin desteklenmesini amaçlanıyor. Proje vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Bunlar yerli tohumlar. Dedelerimizin, atalarımızın kullandığı tohumlar. 4 yıl içinde Aydın ve ilçelerinde 6 milyonun üzerinde fidan dağıttık. Bu sene 2 milyon patlıcan, domates ve biber fidanı dağıtıyoruz. Proje kapsamında Sultanhisar ilçesinde de 50 bin fidan dağıtımı gerçekleştirildi. Tohumları halktan aldık halka veriyoruz" dedi.

Bahattin ALBAYRAK / SULTANHİSAR (Aydın), ()

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