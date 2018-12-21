Süleymanpaşa Belediyesi sokak hayvanlarına yem dağıttı

TEKİRDAĞ,()-TEKİRDAĞ Süleymanpaşa Belediyesi, Trakya'da etkili olan ve iki gün süren yoğun kar yağışı sırasında bir yandan ulaşımın aksamaması için çalışmalar yürütürken diğer yandan sokak hayvanlarının ihtiyaçlarına yönelik faaliyetlerini de yerine getirdi.

Kar yağışının etkili olduğu iki gün boyunca, kentin farklı noktalarında bulunan mamamatiklerin, kedi, köpek ve kuş yuvalarının bakımları Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Bu noktalarda mama takviyesi yapılarak sokakta yaşayan canlıların gıda ihtiyaçları karşılandı. Ayrıca mamamatik ve yuva bulunan noktalar dışında da kuru mama desteği sağlanarak sokak dostlarımızın kış şartlarından olumsuz etkilenmemeleri için gerekli önlemler alındı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Sokak hayvanları bizim bu kentte hayatı paylaştığımız paydaşlarımızdır. Kent yaşamı içinde kış günlerinde yiyecek ve barınak bulmakta zorlanan dostlarımıza göreve geldiğimiz günden beri tüm imkânlarımızla destek olmaya çalışıyoruz. Kentin belli noktalarına koyduğumuz mamamatikler ve kedi-köpek evleri, kuş yuvaları gibi birimlerin temizlik ve bakımı ekiplerimiz tarafından yapıldı ve 2 günlük yoğun kar yağışı sırası ve sonrasında beslenme ihtiyaçlarını karşıladık. Bu konuda ekiplerimize ve duyarlı vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. İmkanı olan vatandaşlarımıza da soğuk günlerde sokak dostlarımıza destek olmaları konusunda çağrıda bulunuyorum. Bu kenti onlarla paylaştığımızı unutmayalım" diye konuştu.