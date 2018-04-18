Süleymanpaşa Belediyesi'nden 'oyuncak bağışlama' kampanyası

TEKİRDAĞ Süleymanpaşa Belediyesi, yaklaşan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının oyuncaksız kalmaması için oyuncak kampanyası başlattı.

23 Nisan tarihine kadar sürecek kampanya kapsamında oyuncak bağışı yapmak isteyenlerden oyuncaklarını Süleymanpaşa Belediyesi hizmet binalarındaki görevlilere teslim etmesi istenirken, toplanan oyuncaklar Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı görev yapan Dost Eli Sosyal Yardım Mağazası'nda bir araya getirilip bakımdan geçirilecek. 23 Nisan tarihi geldiğinde Dost Eli Sosyal Yardım Mağazası'nda açılacak stant ile ihtiyaç sahibi aileler bağışlanan oyuncakları ücretsiz olarak alarak çocuklarının yüzlerini güldürecek.

Herkesi projeye katılmaya davet eden Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Çocuklarımızın kullanmadığı hatta bizlerin bile çocukluğundan kalan oyuncaklar atıl bir vaziyette duracağına ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarının yüzlerinin gülmesi için böyle bir çalışma gerçekleştirdik. Bağışlanan her bir oyuncak bir çocuğumuzun mutluluğu olacak. İhtiyaç sahibi ailelerimizin de çocukları ile birlikte yüzleri gülecek. Ben tüm hemşerilerimizi bu anlamlı kampanyaya katılmaya davet ediyorum. Unutmayın; kendimizle birlikte komşularımızı da düşünmeliyiz. Bu şehir dayanışmanın, bu şehir paylaşmanın, bu şehir kan bağı olmadan kardeş olmanın, bu şehir mutluluğun şehri. Hepimiz bir aileyiz ve sıra ailemizin çocuklarının yüzlerini güldürmekte" dedi.

Kampanyaya katılmak isteyen tüm Tekirdağlılar ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere oyuncakları mesai saatleri içinde tüm Süleymanpaşa Belediye binalarına bırakabilecek.

