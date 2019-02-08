Süleymanpaşa Belediyesi, GENEL-İŞ ile toplu sözleşme imzaladı

TEKİRDAĞ'da Süleymanpaşa Belediyesi ve kadrolu işçileri temsil eden GENEL-İŞ Trakya Şubesi arasında 3 yıl geçerli olacak toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Süleymanpaşa Belediyesi Sahil Ek Hizmet Binası’nda gerçekleşen imza törenine Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesini temsilen Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Belediye Başkan Yardımcısı Berkay Çakır, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, GENEL İŞ Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan, GENEL İŞ Toplu Sözleşme Daire Başkanı Mahmut Şengül, GENEL İŞ Toplu Sözleşme Şube Müdürü Engin Sezgin ve GENEL İŞ Trakya Şubesi Başkanı Salim Şen’in yanı sıra Süleymanpaşa Belediyesi ilgili birim müdürleri ve Süleymanpaşa Belediyesi işçi temsilcileri katıldı. Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi ve DİSK GENEL İŞ Trakya Şubesi ile yapılan görüşmeler sonunda anlaşma sağlanırken, 3 yıl geçerli olacak toplu iş sözleşmesi kapsamında, Süleymanpaşa Belediyesinde çalışan kadrolu işçilerin 2019 yılı için enflasyon oranında yüzde 21 maaş zammı alacakları açıklandı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat atılan imzaların ardından yaptığı açıklamada, "Gönül isterdi ki çok daha iyi şartlar sunabilelim. Ancak ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar ve belediyemizin kaynakları ile her iki tarafı da memnun edebilecek bir anlaşma yaptığımızı düşünüyorum. Yaptığımız 3 yıllık anlaşma tüm işçi personelimize hayırlı olsun" dedi.