Sular Vadisi, yeşil ile mavinin buluşma noktası

BURSA,() – YILDIRIM Belediyesi’nin ilçede yeşil ile maviyi buluşturacağı Sular Vadisi Doğa Parkı’nda inşaat çalışmalarında son aşamaya gelindi.

Doğal, tarihi ve kültürel güzellikleri bünyesinde barından Yıldırım’a, mavinin ve yeşilin buluşma noktası olarak tasarlanan, su teması ve yeşil alan donatısıyla benzersiz niteliğe sahip Sular Vadisi Doğa Parkı değer katacak. Yapay gölü, şelaleleri ve havuzlarıyla doğaya hayat veren su teması ve tesisleriyle insanlar için yepyeni bir buluşma noktası olmaya hazırlanan Sular Vadisi Doğa Parkı’nın yapımında yüzde 90 seviyesine ulaşıldı. Projenin merkezinde yer alan gölün yanı sıra teras kademeli oturma alanları, babil bahçesi- seyir terasları, gölgeli oturma bölümü, revan köşkleri, yol boyu dinlenme köşeleri, havuzlar, şelaleler, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, cami, Osmanlı çeşmesi, belediye hizmet binası, aletli jimnastik köşesi ve maket evcil hayvan bahçesi ile Sular Vadisi Doğa Parkı, Yıldırımlıların aileleri ile vakit geçirebileceği önemli bir sosyal mekan olacak. Belediye hizmetlerinin verileceği birim ve cami dışında içerisinde herhangi bir yapılaşmanın olmadığı park, insanları yeşil ve mavinin birbirinden güzel tonlarıyla buluşturacak.

Sular Vadisi Doğa Parkı’nın, Yıldırım’ın hak ettiği değere kavuşması adına, insanların yaşam kalitesini yükseltecek sosyal alanların başında geldiğini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Nüfusuyla ve yapılaşmasıyla hızla büyüyen şehirlerin en önemli ihtiyaçlarının başında, insanların doğayla buluşabileceği sosyal yaşam alanları geliyor. Şehirlerin merkezinde bulunan sosyal alanlar, insanların başka şehirlere giderek vakit geçirme gereksinimini en aza indiriyor. Özellikle günümüzün başlıca sorunlarından olan stres ve yoğun şehir temposundan uzaklaşmak isteyen vatandaşlarımız daha çok doğayla, yeşille ve maviyle kucaklaşıyor. Bu kapsamda Uludağ’ın eteklerinde yeşil örtüye bürünen ve Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde söz ettiği gibi ‘sudan ibaret’ olan Bursa’mıza, yeşilin ve mavinin kucaklaşacağı Sular Vadisi Doğa Parkı’nı kazandıracak olmanın heyecanını taşıyoruz. Sular Vadisi Doğa Parkı, Yıldırım’ın hak ettiği değere kavuşması adına, insanların yaşam kalitesini yükseltecek sosyal alan çalışmalarımızın başında geliyor. Su teması yeşil alan planlamasıyla ilçemize kazandırmaya hazırlandığımız Sular Vadisi Doğa Parkı’nın yapımında sona yaklaşırken, Yıldırım’a nefes aldıracak, Bursa’ya da değer katacak bir eser oluşturuyoruz” diye konuştu.

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