Suça sürüklenen çocukları istihdam eden proje

MUĞLA'da, suça sürüklenmiş çocuklar ile dezavantajlı sosyal gruplardaki toplam 92 kişiye istihdam sağlandı.

Muğla Valisi Esengül Civelek'in teşvikleriyle, Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü ile Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) işbirliğinde 'Ege İncisi' isimli proje başlatıldı. Başta suça sürüklenmiş çocuklar olmak üzere dezavantajlı sosyal grupları oluşturan fertlerin, İŞKUR'un işbaşı eğitim programlarından yararlandırılmaları ve sonrasında istihdam edilmeleri sağlandı. İl genelinde 'Sorumlu fert güvenli kent' sloganıyla yürütülen projeyde, 3'er aylık periyotlarda, gönüllü işletmelerde işbaşı eğitim programları düzenlendi. Program süresince katılımcılara günlük 54 lira cep harçlığı verildi. Genel sağlık sigortaları ve iş kazası meslek hastalığı primlerini, İŞKUR karşıladı.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Meclis Salonu'nda istihdama katkı sağlayanlara teşekkür belgesi verilmesi için tören düzenlendi. Muğla Vali Vekili Fethi Özdemir, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çelik, Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, MUTSO Başkanı Mustafa Ercan, Muğla İŞKUR İl Müdürü İlyas Sarıyerli, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri törene katıldı. İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, bir konuşma yaptı. Ardından 92 kişinin istihdamına katkı sağlayan 15 kuruma teşekkür belgesi takdim edildi.

Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

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