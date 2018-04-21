Suç makinesi tutuklandı

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK(,)- ZONGULDAK’ta insan ticareti yapmak, fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak veya yer temin etmek, hırsızlık ve hakaret suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan ve 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Ahmet K.(39), düzenlenen oeprasyonla yakalandı.

Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, insan ticareti yapmak, fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak veya yer temin etmek, hırsızlık ve hakaret suçlarından aranan ve cezaevi firarisi Ahmet K.’nın ilçede saklandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Polis ile birlikte takibe alınan Ahmet K., düzenlenen operasyonla ilçe merkezinde gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan Ahmet K., sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Tutuklanan Ahmet K., cezaevine gönderildi.