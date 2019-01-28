Şubatta Antalya DOB'dan dopdolu program

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - ANTALYA Devlet Opera ve Balesi (DOB), şubatta zengin bir program ile perdelerini açacak. Opera, operet, bale, çocuk oyunu ve konser olmak üzere toplam 11 temsil ile izleyici karşısına çıkacak olan Antalya DOB'da provalar devam ediyor.

Rossini'nin 18 yaşında bestelediği ve ilk profesyonel operası olan 'Evlilik Senedi', Antalya DOB tarafından bu sezon son kez 2 Şubat Salı saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde sahnelenecek. Kızının rızası olmadan onu zengin Kolonili tüccar ile evlendirmek isteyen cimri bir babanın hazırladığı planın kurmaca ve eğlenceli oyunlarla nasıl bozulduğunu konu alan ve orkestra şefliğini Ömer Yöndem'in üstlendiği eseri, Yiğit Günsoy sahneye koydu.

'SİHİRLİ DÜNYA'DAN SEZONUN SON İKİ TEMSİLİ

Antalya DOB, 'Sihirli Dünya' çocuk oyununu 5 Şubat ve 12 Şubat Salı günleri saat 11.00'de bu sezon son kez sahneleyecek. Haldun Özörten'in yazdığı ve çocuklara bilmedikleri, onları mutlu edecek sihirli bir dünyayı anlatan eser, Reyhan Süme tarafından sahneye koyuldu. Müzik düzenlemeleri Kenan Kahyaoğlu'nun yaptığı eserin ışık tasarımı Mustafa Eski'ye ait.

'ÇARDAŞ PRENSESİ' TEKRAR SAHNEDE

Antalya DOB, Macar besteci Emmerich Kalman'ın en başarılı yapıtı olarak nitelendirilen 'Çardaş Prensesi' operetini, 9 Şubat Cumartesi saat 20.00'de tekrar sahneleyecek. Haldun Özörten tarafından sahneye konulan ve metni Leo Stein ve Bela Jenbach'a ait olan eser, Aydın Gün'ün çevirisi ile Türkçe seslendirilecek. Eserde Antalya DOB orkestrasını şef Hakan Kalkan yönetirken, Antalya DOB korosu Mahir Seyrek tarafından çalıştırıldı. Neşeli ve melankolik karakterleriyle seçkinleşmiş operet repertuvarının başarılı örneklerinden biri olan eserde dekor tasarımı Gürcan Kubilay'a, kostüm tasarımı Nursun Ünlü'ye, koreografi Serhat Nüfusçu'ya, ışık tasarımı ise Mustafa Eski'ye ait.

ŞUBAT AYININ TEK BALESİ 'AFİFE'

Antalya DOB, geçen sezon prömiyerini gerçekleştirdiği 'Afife' modern balesini bu sezon ilk kez 16 Şubat Cumartesi, 19 Şubat Salı ve 28 Şubat Perşembe günleri saat 20.00'de sahneleyecek. Ülkemizin ilk Türk kadın tiyatro sanatçısı Afife Jale'nin hayatı üzerine kurulu bir modern bale prodüksiyonu olan eserin libretto ve koreografisi Beyhan Murphy'e, müzikleri ise Turgay Erdener'e ait.

'AIDA' OPERASI ANTALYA DOB SAHNESİNDE

Antalya DOB, G. Verdi'nin 'Aida' operasını 23 Şubat Cumartesi saat 19.00'da sanatseverler ile buluşturacak. Orkestra şefliğini Alexandru Samuil'in yapacağı eseri Kuzman Popov sahneye koydu. Dekoru Savaş Camgöz ve Özgür Usta, kostümü Savaş Camgöz ve Gazal Erten, ışığı Mustafa Eski tarafından hazırlanan eserin koro şefi Mahir Seyrek, koreografı ise Armağan Davran.

ŞUBAT AYINDAKİ KONSERLER

Antalya DOB, ilk olarak 4 Şubat Pazartesi saat 15.00'te Antalya Müzesi'nde 'Oda Orkestrası Konseri' düzenleyecek. Ardından 14 Şubat Perşembe saat 20.00'de 'Sevgililer Günü Konseri' ile sanatsevere keyifli bir gece yaşatacak olan Antalya DOB, 26 Şubat Pazartesi saat 20.00'de 'Anadolu Nefesli Beşlisi'ni Antalyalı sanatseverle buluşturacak.

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