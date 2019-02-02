Şubat ayında renkli geceler

İZMİR'deki Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), şubat ayında, trompetiyle caz müziğe yön veren 10 Grammy ödüllü Kübalı sanatçı Arturo Sandoval, Tenor Hakan Aysev, Levent Gündüz ve Zafer Çebi Orkestrası ile Türk ve Arjantinli sanatçıların oluşturduğu tango grubunu ağırlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi birbirinden renkli 4 konsere ev sahipliği yapacak. Tenor Hakan Aysev, Levent Gündüz ve Zafer Çebi Orkestrası 'Aşkın Müziği' konserleri ile 4 Şubat saat 20.00'de AASSM Büyük Salon'da olacak. Grup, opera klasiklerinden İtalyan napolitenlerine, Anadolu türkülerinden Türkçe sözlü hafif Batı müziğine, 70'lerin, 80'lerin klasiklerine ve hatta en ağır arabesklere kadar çok geniş bir yelpaze ile seyirci karşısına çıkacak. Opera vokal teknikleri ve modern müzik anlayışının Türk müziği ile sentezleneceği konserin, yaşlısından gencine tüm izleyicilerin büyük beğenisini toplaması bekleniyor.

BİR TANGO YOLCULUĞU

14 Şubat'ta AASSM'de gerçekleşecek 'Sevgililer Günü' konserinde, Arjantin tango müziğinin en belirgin üç formu olan tango, milango ve valslerin yanı sıra unutulmayan Türkçe tango eserler de yer alacak. Toplulukta Kültür Bakanlığı İstanbul Devlet Çok Sesli Korosu sanatçısı Dilek Türkan ve İzmir Devlet Opera Balesi solist sanatçısı Teyfik Rodos ile birlikte Arjantinli sanatçılar bandoneoncu Carlos Gustavo Battistessa, gitarist Ricardo Moyano, İzmirli sanatçılar; kemancı İlhan Çınar, gitarist Ali Öztürk ve kontrbasta Bülent Oral da sahne yer alacak. Uzun zaman bu konser için çalışan ve yepyeni bir repertuvar hazırlayan gruba tango dansçıları eşlik edecek. Büyük Salon'daki bu konser saat 20.00'de başlayacak.

İLK TURNE İZMİR'DEN

Flüt sanatçısı Öncü Uçar ve piyanist Burak Çebi'den oluşan Duo Flamma, ilk turnelerinin İzmir ayağında flüt ve piyano duo repertuvarının seçkin eserleri ile dinleyicilerle buluşacak. AASSM Küçük Salon'daki konser 20 Şubat saat 20.00'de başlayacak.

CAZIN USTASI

28 Şubat akşamı saat 20.00'de ise cazın efsane ismi Kübalı Arturo Sandoval, AASSM Büyük Salon'da caz severlerle bir araya gelecek. 12 yaşında klasik trompet eğitimi almaya başlayan Arturo Sandoval, o zamandan beri dünyanın en tanınmış caz trompet ve flugelhorn temsilcilerinden biri ve aynı zamanda da ünlü bir klasik sanatçı, piyanist ve besteci olarak sanat hayatına devam ediyor. Sandoval, 19 kez aday gösterildiği Grammy ödüllerini 10 kez kazandı; ayrıca 6 tane Billboard Ödülü ve bir tane de Emmy Ödülü'ne layık görüldü. Sanatçı, Emmy Ödülü'nü kendisini Andy Garcia'nın canlandırdığı biyografik 'For Love or Country' film için bestelediği film müziği ile aldı.

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