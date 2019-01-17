Subaşı Belediyesi gece gündüz çalışıyor

YALOVA’nın Altınova ilçesi Subaşı beldesinin tamamında farklı nitelikteki çalışmaları hız kesmeden sürdüren Subaşı Belediyesi ekipleri, gece saatlerinde de bazı çalışmaları zamanla yarışarak tamamlıyor.

Bu çalışmalardan biri olan ve Merkez Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi’nde yağmur suyu geçiş kanallarının onarım ve yenilenmesi çalışmalarıyla ilgili sorunları çözme amacıyla başlatılan çalışmalara, gecenin ilerleyen saatlerine kadar Subaşı Belediyesi ekiplerince devam ediliyor. Subaşı Belediyesi’nin çeşitli mahalleler için ürettiği ve hayata geçirmek için çalışmalarına başladığı bütün projelerin tamamlanması için adeta günün her saatinde çalışmalara devam edileceğini vurgulayan Subaşı Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, belediyelerin birçok hizmeti sadece mesai saatlerinde değil gece gündüz çalışarak üretmeleri gerektiğini hatırlattı. Başkan Yılmaz, hizmette sınır yoksa bu hizmetleri üretmek için zamanda da sınır tanımayacaklarını ve halka hizmetleri en kısa sürede sunma ilkesiyle hareket ettiklerini ifade etti.

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