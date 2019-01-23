Suat Gülçimen: "Bursa'nın sahipleri Bursa'da yaşayanlardır"

BURSA Platformu Başkanı ve üyeleri basın mensupları ile bir araya geldi. Başkan Gülçimen, “Bursa’nın sahipleri Bursa’da yaşayanlardır ve Bursa’yı yönetenler bundan sonra Bursalıların istemediği hiçbir şeyi yapamayacaklar” dedi.

Bursa Platformu olarak kendilerinin Bursa'da yaşayan, Bursa'da kazanan ve havasını soluyan herkesi doğum yeri sorgulaması yapmadan Bursalı olarak kabul ettiklerini belirten Başkan Sait Gülçimen, her kesimi Bursa'nın değerlerine sahip çıkmaya çağırdı. Bursa Platformu'nun 2019 yılında her aya özel 12 Bursa adı altında faaliyetler gerçekleştireceğini belirten Başkan Gülçimen, "Bursa’nın sahipleri Bursa’da yaşayanlardır, ve Bursa’yı yönetecek olanlar, bundan sonra Bursalıların istemediği hiçbir şeyi yapamayacaklardır. Bunun için Bursa Platformu, yasal tüm imkanları kullanma azim ve kararlılıktadır ve bu durumu tüm kamuoyuna ilan ediyoruz. Önümüzde yerel yönetimler seçimleri var. Hep birlikte yerel yöneticilerimizi seçeceğiz. Tüm siyasi partilere ve onların değerli adaylarına başarılar diliyoruz. Meclis üyeliklerine, şehrin sorunlarını bilen, çözüm önerisi getirebilen, çözüm odaklı, temsil kabiliyeti yüksek, Bursa’nın değerlerine bağlı, toplumda karşılığı olan saygın kişilerin gelebilmesi için, bu özellikleri taşıyan kişilerin listelere konulmasını istiyoruz" dedi.

"YEŞİL BURSA'YI ÖZLEDİK"

Bursa Platformu olarak trafik ve park problemi yaşamayan bir Bursa istediklerini belirten Başkan Gülçimen, "Kentsel dönüşümü, rantsal dönüşüme çevirmeden, bina yoğunluğunu tabana yayan ve önceliği Osmangazi ve Yıldırım’da olacak olan bir kentsel dönüşüm anlayışının hayata geçirilmesini istiyoruz.Yeşil Bursa’yı özledik. Mevsimlik çiçekler işle israf ekonomisini arttıran değil, kalıcı ağaçlandırma ile tüm cadde ve sokakları yemyeşil bir Bursa istiyoruz. Çatal fırından yukarıya, hanlar bölgesini, Ulucami ve Heykel’i içine alacak olan dairesel alanın trafiğe kapatılarak, yeniden cazibe merkezi haline gelen ve yaşayan tarih şehri olan bir Bursa istiyoruz. Bunlar ve bunlardan daha fazlası belirtmiş olduğumuz hususlar aynı zamanda 2019 yılı faaliyet planımızı oluşturmaktadır. Ve bu hususlara ilgili faaliyetler icra edilecektir” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI