Su uzmanları 'Uluslararası Bahar Okulu'nda buluştu

EGE Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü tarafından, su ıslahı ve yeniden kullanımı konusunda araştırma yapan uzmanların katılımıyla düzenlenen 'Uluslararası Bahar Okulu' başladı.

Su ıslahı ve yeniden kullanımı konusunda araştırma yapan uzmanları bir araya getiren Uluslararası Bahar Okulu'nun açılışına Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Mühendislik Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Süheyda Atalay, Kimya Mühendisli Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nalan Kabay, yurt dışından ve yurt içinden farklı üniversitelerden bilim insanları, sanayiciler ve öğrenciler katıldı. Programın açılışında konuşan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Dünyada su konusu çok geniş kapsamlı bir konudur. Su, her şeyden önce bir gıdadır. Su, çevre için önemli bir kaynaktır. Suyun olmadığı bir yaşam düşünülemez. Su, insanlık adına evrensel bir öneme sahip. Dünyada artan nüfus, sanayileşme, küresel ısınma ve aşırı su tüketimine paralel olarak tatlı su kaynakları giderek azalmaktadır. Bu bağlamda arıtılmış atık suların geri kazanılıp, yeniden kullanılması önem kazanmaktadır. Küresel ısınma nedeniyle kullanılabilir su miktarında azalma yaşanacağı bilinen bir gerçektir. Yakın bir gelecekte evsel ve endüstriyel atık suların uygun tekniklerle arıtılıp yeniden kullanılması zorunlu hale gelecektir. Bu projede Kimya ve Kimya Mühendisliği, Ziraat, Çevre Mühendisliği, Su Ürünleri Mühendisliği, Biyoloji, Gıda, Biyoteknoloji ve Peyzaj Mimarlığı alanlarından farklı bilgi ve deneyime sahip akademisyen ve öğrencilerimiz ile İTOB Organize Sanayi Arıtma Tesisi elemanları birlikte çalıştılar. Bir takım ruhuyla aynı hedef doğrultusunda proje ürettiler. Yeni çıktılar ortaya koyular. Tüm ekibe teşekkür ediyorum" dedi.

Prof. Dr. Nalan Kabay ise "Bugün Uluslararası Bahar Okulu etkinliği için buradayız. Projenin konusu su ıslahı ve suyun geri kullanımıdır. Burada bahsettiğimiz su ise endüstriyel atık su. Projenin büyük bir kısmı organize sanayi bölgesinde yürütüldü. Sadece Mühendislik Fakültesi değil farklı fakültelerden de hocalarımız öğrencilerimiz bu projede görev aldı. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi, Su Ürenleri Fakültesi, Ziraat Fakültesi aynı zamanda Meslek Yüksekokullarından da pek çok kişi bu projeye katkı sağladı. Kimya Mühendisliği Bölümümüzde su arıtma ve enerji grubumuzla beraber çok disiplinli bir çalışma yürütüyoruz" diye konuştu.

Etkinlikte, TÜBİTAK tarafından desteklenen 'Arıtılmış Endüstriyel Atıksuların Tarımsal Sulama, Proses Suyu ve Peyzaj Amaçlı Yeniden Kullanılması' konulu araştırma projesinin çıktıları paylaşıldı.

İZMİR, ()

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