Su kanalına devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kurumuş olan su kanalına devrilen kamyonetin sürücüsü Hakkı Öter, yaralandı.

Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında, Sarıbey Köprüsü'nde meydana geldi. Turgutlu ilçe merkezinden Sarıbey Mahallesi yönüne giden Hakkı Öter, yönetimindeki 45 TL 878 plakalı kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyonet, 3 metrelik kurumuş olan su kanalına devrildi. Yoldan geçenlerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Öter, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralı Öter, ambulansla, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öter'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Doğan ÇİZMECİ /TURGUTLU (Manisa), ()