Su faturalarında indirim sözü

MERSİN, () - MERSİN'de, Toroslar Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, "Kentimizde su ve güneşi doğru kullanarak, hayata geçireceğimiz yerinde projelerle vatandaşımızın su faturasında indirim yapacağız" dedi.

Tuna, kent merkezinde yer alan Güvenevler Mahallesi'nde vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi. Mersin'in ortak akılla yönetmek için yola çıktıklarını anlatan Tuna, "Hemşehrilerimizin bizlere verdiği fikir çok önemli. O bilgeleri kendi teknik havuzumuzda yoğurarak, en doğru ve mantıklı olanı uyguladık ve bundan sonrada uygulamaya devam edeceğiz. İsrafçı değil, insaflı belediyecilik anlayışıyla çalışacağız. Çalışmalarımızı 15 bin 853 kilometrekarelik alanda, 1 milyon 816 bin insanımızın yaşadığı Mersinimizde sürdüreceğiz. Bunun yanında; 'Güneş, su ve toprak' diyoruz. Güneşin her yönünden faydalanacağız. MESKİ'nin bir yılda ödediği elektrik faturası 85 milyon TL. Güneş enerji projesiyle bu bedeli ödemeyeceğiz. Dünyada; Amerika, İspanya, ve Türkiye'de Toroslar'da olan yoğunlaştırılmış güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretme projemiz var. 5 megawatt gücünde. Elektriğe para vermeyip, oradan kazanımımızı ödediğiniz su parasından yüzde 15-20 civarında indirim yapacağız" diye konuştu.

Tuna, kendisine ilgi gösteren çocuklarla da yakından ilgilendi.



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