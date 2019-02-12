'Su Elçileri' Rize'de buluştu

RİZE'de gelecek nesillere temiz su kaynakları ve yaşanabilir bir çevre bırakmak amacıyla toplumu bilinçlendirmek için başlatılan 'Su Elçileri Eğitim ve Farkındalık Artırma Teknik Destek Projesi' sürüyor.

Su Elçileri, Şevket Yardımcı İlk ve Ortaokulu’nda öğrencilerle buluştu. Millî Eğitim Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve TRT Genel Müdürlüğü işbirliği ile yürütülen “Su Elçileri Eğitim ve Farkındalık Artırma Teknik Destek Projesi” kapsamında öğrencilere suyun önemi anlatıldı. Su Elçileri Projesi Koordinatörü Özgür Aydıncak, Su elçileri Çizgi Filminin maskotu Mandalina'nın eşlik ettiğinde çocukları hem bilgilendirdi hem de eğlendirdi. Projeyle suyun ve çevrenin önemi konusunda bilgilendirilen çocukların bu bilinçle yaşayarak gelecek nesillere de yaşanabilir bir çevre bırakması amaçlanıyor.

Su Elçileri ekibi Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap’ı da ziyaret etti. Ziyarette konuşan Kasap “İlimizde gerçekleştirilmekte olan eğitimler ile çevrenin korunması, kirletmeden ve akılcı su kullanımının sürdürülebilirliğine katkıda bulunulması, Proje ile çevrenin korunmasına dair farkındalığın arttırılması ve su kaynaklarının verimli kullanımının sağlanması hedeflendiğini “söyleyerek ekibe çalışmaları ve ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti.