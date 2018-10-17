STSO'dan 'Enflasyonla Mücadele Programı'na destek çağrısı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, () - SİVAS Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, odalarına kayıtlı esnafları "Enflasyonla Mücadele Programı" kapsamında yüzde 10 indirim yapmaya davet etti.

STSO Başkanı Mustafa Eken, odada düzenlediği basın toplantısında, ekonomideki dalgalanmalardan dolayı ülkede bir darlık olduğunu, bu darlıktan çıkabilmek için Türkiye'deki odalar birliğine bağlı ticaret odaları olarak her ilde kampanyalar başlatıldığını söyledi. Eken "3 aylık süre içerisinde biz Sivas esnafı ve Sivas Ticaret ve Sanayi Odasına bağlı üyelerimizle sürekli bir araya geldik, onların dertlerini dinledik. Hükümetimiz bu konuyla ilgili çok ciddi çalışmalar yapıyor. Biz de hükümetimizin yaptığı çalışmalarda hükümetimizi destekliyoruz. Mağdur olan esnaf arkadaşlarımız için de taşın altına elimizi koyuyoruz. Esnaf ve tüccarımızın sıkıntısı hepimizin sıkıntısı, bu gemi batarsa hep beraber batarız. Enflasyonla mücadelede yüzde 10 indirim kampanyası başlattık. Tüm 365 odamızla yaptık bunu. Buna katılmak isteyen üyelerimiz odamıza başvurarak hangi üründe indirim yapacağını bunları bize bildirecek. Biz de onlara afiş vereceğiz ve camlara asılacak, böyle o firma kampanyaya katılmış olacak. Kampanyaya katılan firmaları web sitemizde yayınlayacağız ve teşekkür plaketi vereceğiz. Önemli olan bu dönemde taşın altına elini koymak. Mühim olan sıkıntıya girildiğinde bir arada olabilmek. Bu günler gelip geçecektir" dedi.

Türkiye'nin çok büyük zorluklardan geçerek bu günlere geldiğini belirten Eken şöyle konuştu:

"Allah'ın izniyle bu ülkeye bir şey olmaz. Yeter ki telaş, heyecan yapmayalım, birliğimizi, beraberliğimizi bozmayalım. Dolar ve euroda düşmeler var ama biz faizlerin de düşmesini bekliyoruz. Faizler de en kısa zamanda düşerse piyasada da bir rahatlama başlayacak. Bu yapılan kampanyalar da bir moraldir ve insanlara 'yanınızdayız' demektir. Bu kampanyaya da tüm esnaflarımızın katılacağına inanıyorum."

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