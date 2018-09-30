Stratejik planlama ve bütçe eğitimi başlıyor

ADANA,()-ADANA Kent Konseyi ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle, Sivil Toplum Kuruluşlarının Kapasitelerinin Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi çalışmaları kapsamında Stratejik Planlama ve Bütçe Eğitimi verilecek.

Çukurova Üniversitesi İİBF öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. İsmail Güneş tarafından verilecek eğitimde; sivil toplum kuruluşları için en önemli hususlardan biri olan Stratejik Plan ve Bütçeleme konusunda katılımcılara eğitim verilecek. Eğitime, Adana ilinde faaliyet gösteren ve kent konseyleri bünyesinde bulunan STK'lar katılabilecek. 2 gün 4 oturum şeklinde gerçekleşecek olan eğitim 6-7 Ekim'de Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşecek.

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