STK'lardan birlik ve beraberlik çağrısı

MERSİN, () - MERSİN'de 24 Haziran seçimlerini değerlendiren STK başkanları, seçmenlerin istikrardan yana tercih yaptığının altını çizerek, birlik çağrısı yaptı.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, seçimlerin yüksek katılımla ve sorunsuz geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Seçimlerle gelen siyaset gündeminin, artık yerini gerçek gündem olan ekonomiye, toplumsal uzlaşıya, 2023 hedeflerimize ulaşma çabalarına bırakmasını diliyoruz. Gelin artık hep birlikte ekonomiye, istihdama, ihracata odaklanalım. Ticarete, teknolojiye, bilime ve çağı yakalamamızı sağlayacak olan gerçek gelişmelere odaklanalım. Bizi zayıflatan, ekonomimizi, milletimizin birliğini, refahını, huzurunu, zenginliğini zayıflatan her yapay sorundan uzak duralım. Ülkemizin dertlerini, sorunlarını her vatandaşımız biliyor. Artık kolları sıvama ve yeni bir enerji ile yeni yönetim sisteminin umut ettiğimiz dinamik katkılarıyla bu sorunları çözme zamanı" dedi.

Herkesi birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya davet eden Mersin Girişimci İşadamları Derneği (MEGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İzol ise sonuçların Türkiye'ye ve Mersin'e hayır getirmesini dileyerek, şunları söyledi:

"Ülkemize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum. Türk yatırımcıların olduğu kadar, yabancı yatırımcıların da Türk ekonomisine olan güvenlerinin tekrar kazanılacağı görüşündeyim. Seçim öncesi dış güçler tarafından yaratılan ekonomik dalgalanmalar tekrar normal akışına dönecektir. Kentimiz adına tüm milletvekillerimizi el ele vererek birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya davet ediyoruz."

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Mersin Şube Başkanı Serdar Yıldızgörer de 'durak' olarak nitelendirdiği 24 Haziran'ın sorunsuz geçildiğini dile getirerek, "Halkımız bu seçimde de güçlü Türkiye’den, istikrardan yana oyunu kullanmıştır. MÜSİAD Mersin olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik ediyor, önümüzdeki sürecin ülkemiz ve kentimiz adına güzel gelişmelere sahne olacağını umut ediyorum" ifadelerini kullandı.



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