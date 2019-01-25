STK'lardan Başkan Tutal'a ziyaret

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR(Konya),() - SEYDİŞEHİR Sivil Toplum Örgütleri Başkanları, Cumhur İttifakının Belediye Başkanı Adayı Mehmet Tutal'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal’ı ziyarete Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cemal Küçük, Şoförler Odası Başkanı Hasan Ünvar, Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ayhan Gündüz, Avcılık ve Atıcılık Derneği Başkanı Soner Güler, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Durmuş Onar, Suğla Su Ürünleri Başkanı Mustafa Aşkayanar ve Seydişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Saylam katıldı.

Seydişehir'e birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde hizmet etmeyi amaçladıklarını ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Hepimizin isteği memleketimize hizmet etmek. İyi niyetli çalışanların Allah yardımcısı olur. Sizlerde bu süreçte iyi niyetinizi bozmadan her zaman bizlerin yanında oldunuz ve çalışmalarımıza destek verdiniz. Katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi beka kelimesi sık sık kullanılıyor. Bu noktada Seydişehir’in bekası ve vatandaşlarımızın hukukuna sonuna kadar sahip çıkacağız. Bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan, desteklerini esirgemeyen STK üyelerimize ve tüm hemşerilerime sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Seydişehir’imiz için şu ana kadar hep birlikte hizmet ettik. Bundan sonra daha da güçlenerek yeni hizmetler için emin adımlarla Allah’ın izniyle yeniden geliyoruz" dedi.

Seçim çalışmalarının yanı sıra, belediye hizmetlerinin de aksamadan devam edeceğini kaydeden Başkan Tutal, “özellikle termal çalışmalarında önemli gelişmeler oluyor. Bir aksilik olmazsa yakın zamanda yine büyük bir termal tesisin temelini atacağız’’ diye konuştu.

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