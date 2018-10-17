'Stajyer Mühendis Programı'nda Yalova Üniversitesi de yer aldı

YALOVA, ()- TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), ikincisini uygulamaya koyduğu 'Stajyer Mühendis Programı' kapsamında, 20 üniversiteyle daha protokol imzaladı. Üniversiteler arasında Yalova Üniversitesi de yer aldı.

'Stajyer Mühendis Programı'na ilişkin imzalar, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Borat, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yetkilileri ve 20 üniversitenin rektörü tarafından atıldı. Protokol imzalanan 20 üniversite arasında Yalova Üniversitesi de yer aldı.

Rektör Prof. Dr. Suat Cebeci, üniversitenin iş hayatı ile bütünleşmesine yönelik çalışmalara önem verdiklerini vurguladı. Bölgesel kalkınmada öncü rol üstlenen bir üniversite olmak istediklerini ifade eden Prof. Dr. Cebeci, bunun için üniversitenin imkan ve kabiliyetlerini geliştirmeye, öğrenci ve öğretim elemanlarının çalışma motivasyonlarını üst düzeye çıkarmaya çalıştıklarını söyledi.

Türkiye’nin en gelişmiş bölgesinde yer alan Yalova’nın ulaşım imkanlarının geniş olduğunu ve coğrafi anlamda büyük bir potansiyeli barındırdığını belirten Prof. Dr. Cebeci, bu durumun Yalova Üniversitesi için heyecan verici olduğunu kaydetti. Yalova’daki saygın yönetici kadrosunun da katkılarıyla bu heyecanı geliştirerek kuvvetli bir enerjiye dönüştürmek istediklerini ifade eden Rektör Cebeci, yerel basının ildeki sosyal ve kurumsal gelişmeler konusundaki duyarlılığının da kendilerini teşvik ettiğinin altını çizdi. Son olarak bölgedeki bütün aktörlerle sıkı bir işbirliği ve dayanışma içinde olduklarını belirten Prof. Dr. Cebeci, Yalova Üniversitesi’ni öğrenci ve öğretim elemanları için cazibe merkezi ve bölgesel kalkınmanın dinamik gücü haline getireceklerini söyledi.



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