'Stajyer Mühendis Programı'nda Uludağ Üniversitesi de yer aldı

BURSA, () - TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), ikincisini uygulamaya koyduğu 'Stajyer Mühendis Programı' kapsamında, 20 üniversiteyle daha protokol imzaladı. Üniversiteler arasında Bursa Uludağ Üniversitesi de yer aldı.

'Stajyer Mühendis Programı'na ilişkin imzalar, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Borat, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yetkilileri ve 20 üniversitenin rektörü tarafından atıldı. Protokol imzalanan 20 üniversite arasında Bursa Uludağ Üniversitesi de yer aldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, 3'üncü nesil üniversite anlayışı ile öğrencileri geleceğe hazırlamaya devam ettiklerini belirtti. Daha önce TUSAŞ’ın Uludağ Üniversitesi bünyesinde bir Araştırma Merkezi kurması kararına vardıklarını aktaran Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, açılacak Ar-Ge Merkezi’nde, Türk havacılık ve uzay sanayii alanında çalışmaların yürütüleceğini kaydetti. İmzalanan protokol kapsamında Mühendislik Fakültesi’nden seçilecek toplam 10 öğrencinin haftada bir gün ücretli staj gerçekleştireceğini söyledi. Ulcay, her dönem toplam 10 öğrencinin yararlanabileceği staj programının ücretlerini TUSAŞ verirken, öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliği sigortaları da Uludağ Üniversitesi tarafından yapılacağını sözlerine ekledi.

BAŞARILI ÖĞRENCİYE TUSAŞ’TA İŞ FIRSATI

Havacılık ve uzay sanayii konusunda Türkiye’nin son dönemde çok önemli atılımlar gerçekleştirdiğini vurgulayan Rektör Ulcay, "Kurum yöneticileriyle yaptığımız görüşmelerde mühendis ihtiyacının Türkiye’deki üniversitelerden karşılanması gerektiği sonucuna vardık. Bizler bu konuda istekte bulunduk ve görüşmeler yaptık. Türkiye’de İstanbul’dan sonra ikinci olarak Bursa Uludağ Üniversitesi’nde TUSAŞ tarafından bir üniversiteye Ar-Ge Merkezi kuruldu. Bunun yanı sıra kendi öğrencilerimiz de burada staj yapma ve eğitim alma olanağı bulacak. Staj dönemi sonunda beğenilen öğrenciler, TUSAŞ’ın personeli olma şansını yakalayacak. Bu hem üniversitemiz için hem TUSAŞ için hem de ülkemizin kalkınması için ileriye yönelik bir yatırım ve büyük bir hamle olacaktır. Kurum yöneticilerine işbirlikleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu. Prof. Dr. Ulcay, başvuruların ve kesin kabul işlemlerinin Ekim ayı içerisinde tamamlanacağını söyledi.

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